L’opera torna al teatro La Fabbrica: in scena “La Traviata”

Secondo appuntamento con la stagione lirico sinfonica del teatro La Fabbrica di Villadossola, promossa dall’amministrazione comunale e dalla fondazione Paola Angela Ruminelli. Sabato 18 aprile alle 21.00 la messa in scena di uno dei capolavori della lirica: “La Traviata” di Giuseppe Verdi.

Protagonista della serata Polimnia Arts Company, una compagine musicale che comprende il coro lirico G.B. Viotti di Vercelli, dalla corale S. Abbondio di Buronzo e dalla corale di Calice di Domodossola, insieme all’orchestra. Una serata di grande musica, dunque, che porta sul palco professionisti di grande calibro affiancati da coristi provenienti da tutto il Piemonte, tra cui numerosi artisti ossolani e del Vco.

L’opera, portata in scena in forma di concerto, sarà diretta dal maestro Lorenzo Battagion. Protagonisti, insieme a coro e orchestra, i solisti Marta Leung (Violetta Valéry), Serena Rubini (Flora Bervoix), Ilaria De Santis (Annina), Matteo Mezzaro (Alfredo Germont), Luca Romano (Giorgio Germont), Damiano Colombo (Gastone), Lorenzo Martinuzzi (Barone Douphol), Denis Bongiovanni (Marchese D’Obigny), Davide Canepa (Dottor Grenvil), Lorenzo Sivelli (Giuseppe), Angelo Lodetti (domestico e commissionario).

L'ingresso è a offerta libera. Il ricavato sarà destinato a progetti benefici.