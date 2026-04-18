"Diffusioni Teatrali": presentata la stagione di Compagniadellozio

È stata presentata nel pomeriggio di ieri a Domodossola la nuova stagione di “Diffusioni Teatrali”, il progetto firmato Compagniadellozio che porta il teatro nelle Valli Ossolane.

Nato nel 2024 per rispondere alle esigenze del territorio, Diffusioni Teatrali si distingue dall’esperienza di “Teatro nei Borghi” per una programmazione costruita attorno a un tema preciso. Per il 2026, la scelta è caduta su due figure simboliche e solo apparentemente lontane: Dario Fo, di cui ricorre il centenario della nascita, e San Francesco d’Assisi, a ottocento anni dalla morte.

Il cartellone, intitolato “Fo e Francesco, la chiesa e la piazza”, propone un dialogo ideale tra epoche, linguaggi e visioni. Un chiasmo che mette in relazione due mondi diversi ma accomunati da un forte senso civile e pubblico: quello della condivisione, del vivere insieme, della pace. Un valore che Compagniadellozio riconosce come essenza stessa del teatro, soprattutto in un tempo complesso come quello attuale.

"Siamo alla terza edizione di Diffusioni Teatrali – ha spiegato Matteo Minetti – e quest’anno abbiamo scelto di dedicarla a Dario Fo e San Francesco. Apparentemente lontani, ma uniti dalla figura del giullare: Fo come riscopritore del giullare medievale, Francesco come “giullare di Dio”. Da qui nasce una stagione più raccolta, con quattro appuntamenti che esplorano questo tema anche attraverso linguaggi diversi, come la danza e il tip tap".

Il programma prenderà il via venerdì 24 aprile all’Auditorium Tullio Bertamini di Domodossola con “Mistero Buffo”. Sabato 9 maggio ci si sposterà ad Anzino, al Santuario di Sant’Antonio di Padova, con “Io, Francesco”, nuova produzione della compagnia. Il 30 maggio appuntamento a Varzo, al Teatro Alveare, con “Tap the Mask”, mentre la chiusura sarà venerdì 12 giugno a Domodossola, nella cavea della Torretta medievale, con “S Messing with Stravinskij”.

Importante, come sempre, il sostegno del territorio. "Siamo felici di essere da sempre al fianco di questa realtà – ha commentato Maurizio De Paoli della Fondazione Comunitaria del Vco –. Una collaborazione cresciuta nel tempo e capace di portare cultura e teatro in tutto il territorio".

Soddisfazione anche da parte delle amministrazioni locali. "Per noi è stata una scommessa vinta – ha sottolineato il sindaco di Varzo, Bruno Stefanetti –. Compagniadellozio ha rappresentato un’opportunità per inserirci nel panorama culturale ossolano e siamo orgogliosi di questa collaborazione".

La stagione è realizzata con il sostegno di Fondazione Comunitaria del Vco, Fondazione Crt, Fondazione Paola Angela Ruminelli, Ottica Wolf, Associazione Culturale Mario Ruminelli, Enel, Comune di Varzo, Pro Loco Domodossola e Lions Club Domodossola.