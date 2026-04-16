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Cultura | 16 aprile 2026, 07:50

“L'amuar d'Cravaga”: a Bracchio la proiezione del cortometraggio sugli ultimi abitanti dell'alpe Capraga

Il documentario è stato realizzato da Ferruccio Sbaffi e Maria Letizia Panighetti con la collaborazione di Silvano Ragozza

“L'amuar d'Cravaga”: a Bracchio la proiezione del cortometraggio sugli ultimi abitanti dell'alpe Capraga

Sabato 18 aprile alle 20.30  nell'ex asilo di Bracchio, a Mergozzo, ci sarà la proiezione del cortometraggio realizzato da Ferruccio Sbaffi e Maria Letizia Panighetti con la collaborazione di Silvano Ragozza: “L'amuar d'Cravaga” (“L’amore di Capraga”), girato nel 2003. Il filmato racconta la vita quotidiana di Elia e Luisa, ultimi alpigiani del Sastermi Sasso Termine, storico punto di confine tra i comuni di Premosello e Vogogna, all'alpe Capraga sopra Premosello, nella Val Grande. A dirigere il filmato era stato Stefano Rolando di Varzo, che poi si è trasferito  a Dublino e non ha portato a termine il lavoro, per il quale si è avvalso della collaborazione di Ferruccio Sbaffi, Maria Letizia Panighetti e Silvano Ragozza. Sono stati questi ultimi, alcuni anni fa, chiedere a Rolando di poter utilizzare le riprese effettuate per produrre il cortometraggio, in modo da non lasciare nel cassetto le importanti testimonianze raccolte. La serata sarà presentata da Silvano Ragozza.

Mary Borri

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