“L'amuar d'Cravaga”: a Bracchio la proiezione del cortometraggio sugli ultimi abitanti dell'alpe Capraga

Sabato 18 aprile alle 20.30 nell'ex asilo di Bracchio, a Mergozzo, ci sarà la proiezione del cortometraggio realizzato da Ferruccio Sbaffi e Maria Letizia Panighetti con la collaborazione di Silvano Ragozza: “L'amuar d'Cravaga” (“L’amore di Capraga”), girato nel 2003. Il filmato racconta la vita quotidiana di Elia e Luisa, ultimi alpigiani del Sastermi Sasso Termine, storico punto di confine tra i comuni di Premosello e Vogogna, all'alpe Capraga sopra Premosello, nella Val Grande. A dirigere il filmato era stato Stefano Rolando di Varzo, che poi si è trasferito a Dublino e non ha portato a termine il lavoro, per il quale si è avvalso della collaborazione di Ferruccio Sbaffi, Maria Letizia Panighetti e Silvano Ragozza. Sono stati questi ultimi, alcuni anni fa, chiedere a Rolando di poter utilizzare le riprese effettuate per produrre il cortometraggio, in modo da non lasciare nel cassetto le importanti testimonianze raccolte. La serata sarà presentata da Silvano Ragozza.
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