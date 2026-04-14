Nuovo appuntamento in biblioteca con le letture per i più piccoli

Nuovo appuntamento, sabato 18 aprile alle 10.30, alla biblioteca Contini di Domodossola con “Quante storie”. Si tratta di un ciclo di incontri dedicati ai bambini, con letture ad alta voce a cura dei volontari di Nati per Leggere per vivere insieme una mattinata di emozioni e fantasia.

L'iniziativa, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è inserita nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia. L’evento è consigliato per bambini tra i 3 e i 6 anni. La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione sul sito www.culturapercrescerevco.it. per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 0324 242232.