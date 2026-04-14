Villadossola, torna “La Fabbrica di Carta”: edizione dedicata agli 80 anni della Costituzione

“Dal voto alla voce” è il tema della ventottesima edizione de “La Fabbrica di Carta”, il salone del libro del Verbano Cusio Ossola in programma dal 22 al 25 aprile al centro culturale La Fabbrica di Villadossola. Il riferimento è al voto delle donne che, per la prima volta nel 1946, parteciparono alle elezioni, acquisendo piena cittadinanza politica. La “voce” è invece quella della Costituzione, che sancisce la parità di genere, anche se – a ottant’anni di distanza – il percorso verso una piena uguaglianza non può dirsi ancora concluso.

“È un’edizione diversa dalle precedenti – spiega il presidente Giandomenico Albertella – che abbiamo voluto mantenere, nonostante siano venute meno molte collaborazioni del passato”. Non più soltanto un salone della produzione libraria locale, che comunque resta presente, ma anche un momento di riflessione tematica. Un evento sostenibile anche dal punto di vista economico, come sottolinea Delfina Pappadà, dirigente del settore Finanze e Bilancio: “Il Comune di Villadossola mette gratuitamente a disposizione la struttura, gli autori partecipano senza compenso e siamo riusciti a contenere i costi al di sotto dei 5 mila euro”.

A entrare nel dettaglio del programma è Gabriella Pelizzari, consigliera delegata alla Cultura. Dopo il taglio del nastro e i saluti istituzionali, mercoledì 22 aprile alle 16.30 Raffaella Valeri interverrà sul tema “La violenza economica”: “Si tratta di una forma di dipendenza che impedisce a molte donne di sottrarsi a relazioni violente, non avendo autonomia finanziaria”, spiega Pelizzari. La giornata inaugurale si concluderà alle 21 con lo spettacolo “Amami da morire – Anatomia di una relazione tossica”.

La giornata di giovedì 23 sarà dedicata alle scuole: attesi circa 3.000 studenti da tutta la provincia. Si partirà alle 9 con la proiezione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. Al termine, la professoressa Marina Federici dialogherà con gli studenti. Alle 18 è in programma la presentazione del libro di racconti “SPEZIAre in Ellade”, realizzato dagli studenti del liceo classico Giorgio Spezia di Domodossola. Alle 21 è prevista una nuova proiezione del film. Venerdì 24, alle 16, il dirigente dell’istituto alberghiero Erminio Maggia di Stresa, Fiorenzo Ferrari, presenterà il libro “Costruiamo una società ospitale – Crescere studenti irragionevolmente eccellenti”, dedicato ai suoi primi sei anni alla guida della scuola. Alle 18 la professoressa Adriana Balzarini presenterà “Le donne di Cortina 1956”, mentre alle 21 Pier Giorgio Midali introdurrà “La Corale di Trontano, 3 lustri di cammino”. A seguire il concerto della Corale di Trontano, diretta da Lorena Bagnasco, che celebra i 40 anni di attività. Sabato 25, alle 18, Marina De Palma presenterà “Racconti di donne eccezionali e dimenticate”. Nella stessa giornata sarà presentato anche il volume “Macugnaga e il Monte Rosa, una comunità Walser nella storia”, scritto da Luigi Zanzi, Enrico Rizzi, Barbara Zanzi e Teresio Valsesia, edito da Grossi. La rassegna si concluderà alle 21 con la presentazione del libro “Le miniere storiche della Val d’Ossola, storie di donne che vissero la montagna”, firmato da Paolo Crosa Lenz e Giulio Frangioni.