Dalla Collegiata al museo del Prado: l'opera di Tanzio da Varallo in mostra a Madrid

Nell'estate del 2027 la pala d'altare della Collegiata di Domodossola, “San Carlo comunica gli appestati”, opera di Tanzio da Varallo, andrà in trasferta a Madrid. Il museo del Prado ha infatti fatto richiesta del dipinto alla chiesa Collegiata, per una mostra dedicata a Caravaggio e ai caravaggeschi. L'artista valsesiano Antonio d'Enrico detto Tanzio da Varallo fu ispirato, durante la sua permanenza romana, da Caravaggio.

Si tratta di una delle opere di maggior valore della Collegiata, dipinta dall'artista al ritorno da un suo viaggio nel centro-sud Italia. Fu commissionata per la cappella della Confraternita del Santissimo Sacramento intitolata a San Carlo; qui fu collocata nel 1616. Il dipinto raffigura, in primo piano, il celebre episodio nel quale San Carlo Borromeo nel 1576 somministrò la comunione ai contagiati di peste. Sulla tela sono rappresentati componenti delle famiglie domesi dell'epoca, che attorniano San Carlo. Il Santo con il volto corrugato e sofferente è su un piedistallo di marmo nell'atto di comunicare un appestato.