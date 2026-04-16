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Cultura | 16 aprile 2026, 08:25

"Diffusioni teatrali": la rassegna si inaugura con il Mistero Buffo di Dario Fo

Il 24 aprile a Domodossola il primo spettacolo della stagione della Compagniadellozio

&quot;Diffusioni teatrali&quot;: la rassegna si inaugura con il Mistero Buffo di Dario Fo

Si inaugura venerdì 24 aprile alle 21.00, nell’auditorio Tullio Bertamini del Collegio Rosmini di Domodossola la nuova stagione di “Diffusioni teatrali”, la rassegna promossa dalla Compagniadellozio. In scena quello che è universalmente considerato uno dei capolavori della storia del teatro: “Mistero buffo” di Dario Fo, interpretato da Matthias Martelli con la regia di Eugenio Allegri.

L'attore è solo in scena, senza trucchi, con l'intento di coinvolgere il pubblico nell'azione drammatica, passando in un lampo dal lazzo comico alla poesia, fino alla tragedia umana e sociale. Un linguaggio e un'interpretazione nuova e originale, nel segno della tradizione di un genere usato dai giullari medievali per capovolgere l'ideologia trionfante del tempo dimostrandone l’infondatezza.

l.b.

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