“Caravaggio”, il ribelle rock arriva a Villadossola

Arriverà anche in Ossola, preceduto dagli ottimi riscontri di critica e pubblico, il tour del musical “Caravaggio – A Rebel Rock Musical”: giovedì 30 aprile alle 21.00 lo spettacolo sarà messo in scena al Teatro La Fabbrica di Villadossola.

Prodotto dalla Golden Ticket Company, il musical racconta la vita di Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, artista rivoluzionario e imprevedibile, capace di scuotere la Roma papalina del Seicento, tra intrighi, contrasti, gelosie e segreti inconfessabili. Un uomo che non accetta compromessi e che, con le sue tele “libere da ipocrisie”, sfida il potere e le convenzioni del suo tempo.

Uno spettacolo che, come sottolineato dalla critica, riesce ad unire la forza del racconto teatrale al pathos della musica: "Un racconto entusiasta che non fa sconti. Se il teatro musicale ha il pregio di aggiungere il pathos della musica ai racconti, Caravaggio ci riesce appieno. Cast brillante e voci intense".

La produzione mette in scena Caravaggio in una veste inedita, per la prima volta in chiave rock, trasformando la sua storia in un’odissea tra arte e rivoluzione. Al centro del racconto, un pittore che dipinge i poveri nei panni dei santi e le prostitute nelle vesti della Vergine Maria, per affermare una verità scomoda: "C’è più Dio in terra di quanto ce ne sia in cielo".

Il libretto, le liriche e la regia portano la firma di Fulvio Crivello e Fabrizio Rizzolo, coppia già nota per il musical “Valjean”, nominato come miglior musical off italiano. Le musiche nascono dalla collaborazione tra Rizzolo e il maestro Sandro Cuccuini, con la direzione musicale di Tony De Gruttola e gli arrangiamenti di Daniel Bestonzo, in uno stile rock incisivo ma melodico, legato alla tradizione del musical theater.

Sul palco anche una rock band composta da Tony De Gruttola e Daniel Bestonzo, insieme a Ciro Iavarone, Angelo Viviani ed Enzo “Vince” Degioia. I movimenti coreografici sono affidati a Fabio Liberti, mentre il ruolo di Caravaggio è interpretato da Jacopo Siccardi.

Accanto a lui, un cast ricco e articolato: Marianna Bonansone (Lena Antognetti), Fabrizio Rizzolo (Don Fernando), Sebastiano Di Bella (Giovanni Baglione), Isabella Tabarini (Annuccia Bianchini), Giorgio Menicacci (Cardinale Del Monte), Susi Amerio (Costanza Colonna Sforza) e Nicolas Franzin (Ranuccio Tomassoni), oltre agli altri interpreti.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 120 minuti, suddivisi in due atti, e si presenta come un’esperienza scenica coinvolgente che celebra non solo la vita e la misteriosa fine del pittore, ma soprattutto la sua instancabile ricerca della luce.

I biglietti sono disponibili online.