Promozione, vince la Juve Domo, Ornavassese ko FOTO

Colpo importante della Juventus Domo, che supera 3-1 l’Arona in uno scontro diretto di alta classifica. I granata confermano il loro ottimo momento e restano pienamente in corsa per le prime posizioni, salendo a quota 55 punti. Sorride l’Union Novara, che espugna il campo dell’Ornavassese con un netto 3-0. Una vittoria importante per i novaresi, che guadagnano terreno e si portano in una posizione più tranquilla di classifica.

Pareggio senza reti per il Gravellona San Pietro, che strappa uno 0-0 sul campo del Dufour Varallo. Sconfitta di misura per il Piedimulera, battuto 2-1 sul campo del Ce.Ver.Sa.Ma. Biella. Un risultato che lascia i rossoverdi nelle zone pericolose della graduatoria, ancora alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza.

In classifica comanda il Città di Casale con 63 punti, seguito da Dufour Varallo e Quincinetto. La Juventus Domo resta in scia delle prime, mentre per le altre squadre del territorio la lotta è soprattutto nelle zone centrali e basse, con la salvezza ancora tutta da conquistare.