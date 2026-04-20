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Viabilità e trasporti | 20 aprile 2026, 10:35

Autovelox in Piemonte, ecco dove saranno attivi i controlli fino al 26 aprile

Controlli mobili sulle principali arterie per prevenire l’eccesso di velocità e rafforzare la sicurezza stradale

Autovelox in Piemonte, ecco dove saranno attivi i controlli fino al 26 aprile

La Polizia di Stato ha diffuso l’elenco delle strade del Piemonte che, nel corso della settimana, saranno interessate da controlli della velocità tramite strumenti elettronici. L’obiettivo è incentivare il rispetto dei limiti e promuovere una guida più prudente, contribuendo a ridurre il rischio di incidenti. Mantenere una velocità adeguata alle condizioni della strada resta infatti essenziale per la sicurezza di tutti gli utenti. Di seguito i tratti coinvolti nei prossimi giorni.

21/04/2026
Autostrada A06 Torino-Savona (CN); A32 Torino-Bardonecchia (TO); A21 (AL); A21 Torino-Piacenza (AT); SS 758 Masserano-Mongrando (BI); SS 33 del Sempione (VB); SS 23 Colle del Sestriere (TO); SP 53 San Giorgio Canavese (TO).

22/04/2026
Autostrada A06 Torino-Savona (CN); A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO); A32 Torino-Bardonecchia (TO); A33 Asti-Cuneo (CN); A4 Torino-Milano (NO); A26 (AL); A8 (NO); SS 10 Padana Inferiore (AT); SS 20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN); SS 21 Colle della Maddalena (CN); SS 231 Santa Vittoria (CN); SS 28 Colle di Nava (CN); SS 32 Ticinese (NO); SS 703 Tangenziale Est Novara (NO); SS 704 Tangenziale di Mondovì (CN); SS 23 Colle del Sestriere (TO); SS 34 (VB); SP 12 Fondovalle Tanaro (CN); SP 229 Lago d’Orta (NO); SP 299 di Alagna (NO); SP 3 Sant’Albano Stura (CN); SP 422 Valle Macra (CN); SP 661 delle Langhe (CN); SP 662 di Savigliano (CN); SP 702 Tangenziale Bra (CN); SP 53 San Giorgio Canavese (TO).

23/04/2026
Autostrada A06 Torino-Savona (CN); A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO); A33 Asti-Cuneo (CN); A4 Torino-Milano (NO); A26 (AL); A8 (NO); SS 21 Colle della Maddalena (CN); SS 231 Santa Vittoria (CN); SS 28 Colle di Nava (CN); SS 32 Ticinese (NO); SS 32 Torino-Bardonecchia (TO); SS 456 del Turchino (AT); SS 703 Tangenziale Est Novara (NO); SS 704 Tangenziale di Mondovì (CN); SS 23 Colle del Sestriere (TO); SP 12 Fondovalle Tanaro (CN); SP 229 Lago d’Orta (NO); SP 299 di Alagna (NO e VC); SP 3 Sant’Albano Stura (CN); SP 422 Valle Macra (CN); SP 661 delle Langhe (CN); SP 662 di Savigliano (CN); SP 702 Tangenziale Bra (CN); SP 53 San Giorgio Canavese (TO).

24/04/2026
Autostrada A06 Torino-Savona (CN); A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO); A33 Asti-Cuneo (CN); A4 Torino-Milano (NO); A21 (AL); A8 (NO); SS 20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN); SS 21 Colle della Maddalena (CN); SS 231 Santa Vittoria (CN e AT); SS 28 Colle di Nava (CN); SS 32 Ticinese (NO); SS 32 Torino-Bardonecchia (TO); SS 703 Tangenziale Est Novara (NO); SS 704 Tangenziale di Mondovì (CN); SS 758 Masserano-Mongrando (BI); SS 23 Colle del Sestriere (TO); SP 12 Fondovalle Tanaro (CN); SP 229 Lago d’Orta (NO); SP 299 di Alagna (NO); SP 3 Sant’Albano Stura (CN); SP 422 Valle Macra (CN); SP 661 delle Langhe (CN); SP 662 di Savigliano (CN); SP 702 Tangenziale Bra (CN); SP 53 San Giorgio Canavese (TO).

25/04/2026
Autostrada A06 Torino-Savona (CN); A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO); A32 Torino-Bardonecchia (TO); A33 Asti-Cuneo (CN); A8 (NO); SS 20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN); SS 21 Colle della Maddalena (CN); SS 231 Santa Vittoria (CN); SS 28 Colle di Nava (CN); SS 30 Val Bormida (AL); SS 32 Ticinese (NO); SS 456 del Turchino (AT); SS 703 Tangenziale Est Novara (NO); SS 704 Tangenziale di Mondovì (CN); SS 758 Masserano-Mongrando (BI); SS 21 (AL); SS 33 del Sempione (VB); SS 23 Colle del Sestriere (TO); SP 12 Fondovalle Tanaro (CN); SP 142 del Biellese (NO); SP 229 Lago d’Orta (NO); SP 3 Sant’Albano Stura (CN); SP 422 Valle Macra (CN); SP 661 delle Langhe (CN); SP 662 di Savigliano (CN); SP 702 Tangenziale Bra (CN); SP 53 San Giorgio Canavese (TO).

26/04/2026
Autostrada A06 Torino-Savona (CN); A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO); A32 Torino-Bardonecchia (TO); A33 Asti-Cuneo (CN); A8 (NO); SS 20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN); SS 21 Colle della Maddalena (CN); SS 231 Santa Vittoria (CN); SS 28 Colle di Nava (CN); SS 32 Ticinese (NO); SS 703 Tangenziale Est Novara (NO); SS 704 Tangenziale di Mondovì (CN); SS 758 Masserano-Mongrando (BI); SS 706 (AT); SS 33 del Sempione (VB); SS 23 Colle del Sestriere (TO); SP 12 Fondovalle Tanaro (CN); SP 229 Lago d’Orta (NO); SP 299 di Alagna (NO); SP 3 Sant’Albano Stura (CN); SP 422 Valle Macra (CN); SP 661 delle Langhe (CN); SP 662 di Savigliano (CN); SP 702 Tangenziale Bra (CN); SP 53 San Giorgio Canavese (TO).

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