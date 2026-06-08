''Gravi criticità sulla Domodossola-Milano''

‘’Abbiamo viaggiato come le sardine, tra disagi e criticità!!’’ Così alcuni pendolari che oggi, lunedì 8, hanno iniziato la settimana di calvario nella tratta Gallarate – Milano, dove la linea ferroviaria è interrotta a causa dei cantieri che dureranno tutta la settimana.

Domenica 7 giugno ha preso il via il primo dei due blocchi della circolazione ferroviaria per i lavori di potenziamento infrastrutturale pianificati da Rete Ferroviaria Italiana. Stop che durerà sino a sabato 13 giugno. Il secondo stop nel fine settimana dal 27 al 29 giugno.

I convogli provenienti da Domodossola terminano la loro corsa a Gallarate e quelli provenienti da sud si fermano alla stazione di Rho. Per garantire la continuità del viaggio, è stato previsto un servizio di autobus sostitutivi.

Ma dopo una giornata di passione, il Comitato Pendolari Gallarate-Milano scende sul piede di guerra e scrive alla Regione Lombardia per segnalare "le gravi criticità che stanno colpendo le linee Varese – Gallarate e Gallarate – Rho in concomitanza con l’avvio dei lavori di Rfi".

Dicono: "Oltre alle numerose segnalazioni dei nostri iscritti relative a fermate saltate su entrambe le direttrici, registriamo una preoccupante e diffusa mancanza di conoscenza dei percorsi e delle fermate sostitutive da parte dei conducenti dei bus. A questo scenario già complesso si è aggiunta, nel pomeriggio, la comunicazione ufficiale da parte di Trenord relativa alla soppressione di ben 12 corse sostitutive per la sola fascia pomeridiana. Appare evidente che il servizio sostitutivo, in questo primo giorno, stia registrando disservizi inaccettabili che vanno a gravare pesantemente sui pendolari, sommandosi ai disagi fisiologici dovuti alle chiusure della linea. Ci rivolgiamo a voi nella ferma speranza di un tempestivo intervento da parte dell’assessorato nei confronti dei soggetti gestori, RFI e Trenord, al fine di rettificare immediatamente le criticità del piano di mobilità e limitare i disagi per le settimane a venire".