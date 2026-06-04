Trenord, estate di lavori e modifiche sulla linea del Sempione: dal 14 giugno stop tra Domodossola e Arona

Dal 14 giugno entra in vigore l’orario estivo di Trenord, con un potenziamento dei collegamenti verso le principali località turistiche del Nord Italia, tra cui i laghi lombardi e la Valtellina. Contestualmente, prende avvio una vasta fase di cantieri infrastrutturali che interesserà diverse linee ferroviarie regionali.

Tra gli interventi più rilevanti figura quello sulla direttrice del Verbano, che coinvolge direttamente il territorio di Domodossola. Dal 14 giugno al 26 luglio la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Domodossola e Arona, con un’estensione del blocco dal 20 al 26 luglio fino a Sesto Calende.

La sospensione si rende necessaria per lavori di manutenzione e potenziamento della linea, con l’obiettivo di modernizzare le infrastrutture e migliorare la regolarità del servizio ferroviario. Durante il periodo dei cantieri, saranno attivati servizi sostitutivi su autobus per garantire comunque la mobilità dei passeggeri lungo la tratta interessata.

Il provvedimento si inserisce in un più ampio piano di interventi che coinvolge anche altre linee strategiche del Nord Italia, con lavori su Rho-Gallarate, Gallarate-Porto Ceresio e altre direttrici, oltre a modifiche al servizio estivo verso Lecco, Como e la Valtellina.

Nonostante le interruzioni, Trenord prevede un generale potenziamento dell’offerta estiva su diverse linee, con nuove corse e prolungamenti pensati per sostenere i flussi turistici. Ulteriori incrementi del servizio sono programmati a partire da settembre, in vista della ripresa della domanda pendolare.

Informazioni aggiornate su orari, modifiche e soluzioni di viaggio sono disponibili sul sito ufficiale