Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità per la settimana dell’8 giugno.
Cantieri di chiusura in orario notturno:
Tra Gravellona e Arona, in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 9 giugno. Uscita obbligatoria a Gravellonae possibile rientro ad Arona.
Tra Romagnano Sesia e Borgomanero in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 9 giugno. Uscita obbligatoria a Romagnano Sesia e possibile rientro a Borgomanero.
Tra Arona e Borgomanero in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 10 giugno. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Borgomanero.
Tra Arona e Gravellona in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 11 giugno. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Gravellona.
Tra Borgomanero e Romagnano Sesia in direzione Genova, dalle 23.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 12 giugno. Uscita obbligatoria a Borgomanero e possibile rientro a Romagnano.
Sulla D08 Gallarate-Gattico, tra Castelletto Ticino e Vergiate in direzione Milano, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 8 giugno. Uscita obbligatoria a Castelletto Ticino e possibile rientro a Vergiate.
Sulla D36 Stroppiana-Santhià, chiusura dell’uscita di Vercelli ovest provenendo da A26 Trafori, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 8 giugno. Uscita consigliata a Vercelli est.
Cantieri di corsia unica permanente:
Sulla D08 Gallarate-Gattico, nell’allacciamento tra Diramazione D08 provenienza Milano e l’autostrada A26 direzione Genova, alla pkm 23+200, in modalità permanente.
Sulla D36 Stroppiana-Santhià, nel tratto compreso tra allacciamento D36/A4 e allacciamento D36/A26 in direzione A26 Trafori, tra le pkm 16+500 e 12+500 in modalità permanente.