Lavori ferroviari dal 7 giugno: modifiche alla circolazione e bus sostitutivi anche sulla linea verso Domodossola

Dal 7 giugno prenderanno il via importanti lavori infrastrutturali sulla rete ferroviaria del Nord-Ovest della Lombardia, che comporteranno modifiche alla circolazione dei treni e l’attivazione di servizi sostitutivi.

Gli interventi, realizzati da Rfi, interesseranno diverse tratte e avranno impatto anche sui collegamenti verso il Verbano Cusio Ossola e la Domodossola, uno dei terminali principali della linea.

In particolare, dal 7 al 13 giugno, la linea RE51 Milano Centrale–Saronno–Malpensa–Gallarate verrà prolungata fino ad Arona e Domodossola, garantendo così un collegamento diretto alternativo per i viaggiatori diretti verso il Lago Maggiore e l’Ossola.

Le modifiche si inseriscono in un piano più ampio di cantieri che interesseranno anche le tratte Gallarate–Varese–Porto Ceresio e Malpensa–Varese–Stabio, oltre alla sospensione temporanea della circolazione tra Rho e Gallarate dal 7 al 13 giugno.

Per garantire la mobilità dei passeggeri sono stati predisposti bus sostitutivi per complessivi 287mila chilometri e percorsi ferroviari alternativi. È inoltre prevista l’estensione della validità di biglietti e abbonamenti e il potenziamento dell’assistenza nelle principali stazioni interessate. Nel periodo dei lavori, i viaggiatori potranno contare anche su personale dedicato nelle stazioni e su aggiornamenti costanti tramite i canali ufficiali delle società ferroviarie.