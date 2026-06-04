Autostrada A26, chiusure notturne tra Gravellona e Arona

Ancora chiusure notturne lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. A causa di interventi di ispezione e manutenzione delle gallerie, è in programma la chiusura del tratto compreso tra Gravellona Toce e Arona, dal km 194.3 al km 165.5 in direzione Genova, dalle 22.00 del 9 giugno alle 6.00 del 10 giugno. Uscita obbligatoria allo svincolo libero di Verbania/Gravellona e possibile rientro alla stazione di Arona.

Sarà inoltre chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona Toce, dal km 165.5 al km 194.3, in direzione Gravellona, dalle 22.00 dell’11 giugno alle 6.00 del 12 giugno. Uscita obbligatoria alla stazione di Arona e possibile rientro allo svincolo di Verbania/Gravellona, dopo aver percorso la SS 33.