Canton Ticino: le zone interessate dai controlli radar contro l’alta velocità

La Polizia cantonale e le polizie comunali ricordano che l’eccessiva velocità continua a rappresentare una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali. Per questo motivo viene rinnovato l’appello agli automobilisti affinché rispettino i limiti previsti dal Codice della strada, contribuendo così a garantire la sicurezza propria e degli altri utenti.

Nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo della circolazione, nella settimana dal 8 al 14 giugno 2026 saranno effettuati controlli della velocità con dispositivi mobili e semi-stazionari in diverse località del Cantone, con l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti e promuovere una guida più responsabile.

Controlli della velocità mobili

Distretto di Bellinzona

Polizia cantonale

Lumino

Polizie comunali

Bellinzona

Camorino

Castione

Giubiasco

Gnosca

Gorduno

Monte Carasso

Distretto di Locarno

Polizie comunali

Ascona

Arcegno

Gerra Gambarogno

Gordola

Losone

Tenero

Vogorno

Distretto di Lugano

Polizie comunali

Agno

Aranno

Besso

Bioggio

Cassarate

Gentilino

Loreto

Massagno

Melano

Molino Nuovo

Morcote

Muzzano

Paradiso

Ponte Capriasca

Porza

Pregassona

Sureggio

Tesserete

Distretto di Mendrisio

Polizie comunali

Balerna

Chiasso

Novazzano

Pedrinate

Distretto di Vallemaggia

Polizia cantonale

Gordevio

Controlli della velocità semi-stazionari

Bissone

Minusio

Pregassona

Dall’elenco sono esclusi i controlli effettuati con veicoli civetta e quelli eseguiti tramite pistola laser, strumenti utilizzati esclusivamente per contrastare le infrazioni più gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. La pubblicazione preventiva dei controlli non riguarda inoltre la rete autostradale, in conformità con quanto stabilito dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).

Resta comunque facoltà della sola Polizia cantonale effettuare, in casi particolari, controlli della velocità non annunciati, finalizzati a reprimere comportamenti particolarmente pericolosi e a garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Si precisa infine che i controlli preannunciati potrebbero essere annullati o modificati per esigenze operative o per eventuali problemi tecnici.