Canton Ticino: le zone interessate dai controlli radar contro l’alta velocità

La Polizia cantonale e le polizie comunali ricordano che l’eccessiva velocità continua a rappresentare una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali. Per questo motivo viene rinnovato l’appello agli automobilisti affinché rispettino i limiti previsti dal Codice della strada, contribuendo così a garantire la sicurezza propria e degli altri utenti.
Nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo della circolazione, nella settimana dal 8 al 14 giugno 2026 saranno effettuati controlli della velocità con dispositivi mobili e semi-stazionari in diverse località del Cantone, con l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti e promuovere una guida più responsabile.
Controlli della velocità mobili
Distretto di Bellinzona
Polizia cantonale
Lumino
Polizie comunali
Bellinzona
Camorino
Castione
Giubiasco
Gnosca
Gorduno
Monte Carasso
Distretto di Locarno
Polizie comunali
Ascona
Arcegno
Gerra Gambarogno
Gordola
Losone
Tenero
Vogorno
Distretto di Lugano
Polizie comunali
Agno
Aranno
Besso
Bioggio
Cassarate
Gentilino
Loreto
Massagno
Melano
Molino Nuovo
Morcote
Muzzano
Paradiso
Ponte Capriasca
Porza
Pregassona
Sureggio
Tesserete
Distretto di Mendrisio
Polizie comunali
Balerna
Chiasso
Novazzano
Pedrinate
Distretto di Vallemaggia
Polizia cantonale
Gordevio
Controlli della velocità semi-stazionari
Bissone
Minusio
Pregassona
Dall’elenco sono esclusi i controlli effettuati con veicoli civetta e quelli eseguiti tramite pistola laser, strumenti utilizzati esclusivamente per contrastare le infrazioni più gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. La pubblicazione preventiva dei controlli non riguarda inoltre la rete autostradale, in conformità con quanto stabilito dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).
Resta comunque facoltà della sola Polizia cantonale effettuare, in casi particolari, controlli della velocità non annunciati, finalizzati a reprimere comportamenti particolarmente pericolosi e a garantire la sicurezza degli utenti della strada.
Si precisa infine che i controlli preannunciati potrebbero essere annullati o modificati per esigenze operative o per eventuali problemi tecnici.