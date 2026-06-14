Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità per la settimana del 15 giugno.
Cantieri di chiusura in orario notturno:
Tra Arona e Baveno in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 15 giugno. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Baveno.
Tra Baveno e Arona in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 16 giugno. Uscita obbligatoria a Baveno e possibile rientro ad Arona.
Tra Romagnano Sesia e Borgomanero in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 18 giugno. Uscita obbligatoria a Romagnano Sesia e possibile rientro a Borgomanero.
Sulla D08 Gallarate-Gattico, chiusura totale della stazione di Castelletto Ticino, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 19 giugno. In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Arona.
Cantieri di corsia unica permanente:
Sul nodo di allacciamento A26/D36 provenendo da Genova in direzione Santhià, alla pkm 103+400 in modalità permanente da lunedì 15 giugno.
Sulla D08 Gallarate-Gattico, sul nodo di allacciamento A26/D08 provenendo da Milano in direzione Genova, alla pkm 23+200 in modalità permanente.