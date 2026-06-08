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Sport | 08 giugno 2026, 14:05

Pioletti campione regionale, titolo provinciale a La Fata

Ciclismo, fine settimana da incorniciare per i ragazzi del Pedale Ossolano

Nikolas Pioletti

Nikolas Pioletti

Il titolo regionale esordienti primo anno per  Nikol Pioletti, il titolo provinciale novarese per Vittorio La Fata. Un fine settimana da incorniciare per il Pedale Ossolano, che porta a casa due successi di prestigio.

Al campionato regionale di Monticello D'Alba Nikolas Pioletti è giunto quarto nel Gran Premio del Roero, gara valida per il Campionato regionale piemontese.  Pioletti è giunto dietro tre corridori della Senaghese Guerrini (ha vinto Gabriele Milani alla media di 51,517 km/7) che sono sì saliti sul podio ma hanno ‘’lasciato’’ il titolo piemontese al corridore di Beura, risultato il primo dei piemontesi all’arrivo.

Allievi invece impegnati nella tradizionale Novara - Orta vinta da Matteo Jacopo Cualtiero della Salus Ciclistica. Nella classica però  Vittorio La Fata ha conquistato il titolo provinciale grazie al 14° posto in classifica. Gli altri del Pedale Ossolano sono giunti:19° Edoardo Basalini, 23°  Gioele Loggia, 31° Gabriele Ponti, 36° David Zingaro e 49° Denis Zaretti.

re.ba.

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