Pioletti campione regionale, titolo provinciale a La Fata

Il titolo regionale esordienti primo anno per Nikol Pioletti, il titolo provinciale novarese per Vittorio La Fata. Un fine settimana da incorniciare per il Pedale Ossolano, che porta a casa due successi di prestigio.

Al campionato regionale di Monticello D'Alba Nikolas Pioletti è giunto quarto nel Gran Premio del Roero, gara valida per il Campionato regionale piemontese. Pioletti è giunto dietro tre corridori della Senaghese Guerrini (ha vinto Gabriele Milani alla media di 51,517 km/7) che sono sì saliti sul podio ma hanno ‘’lasciato’’ il titolo piemontese al corridore di Beura, risultato il primo dei piemontesi all’arrivo.

Allievi invece impegnati nella tradizionale Novara - Orta vinta da Matteo Jacopo Cualtiero della Salus Ciclistica. Nella classica però Vittorio La Fata ha conquistato il titolo provinciale grazie al 14° posto in classifica. Gli altri del Pedale Ossolano sono giunti:19° Edoardo Basalini, 23° Gioele Loggia, 31° Gabriele Ponti, 36° David Zingaro e 49° Denis Zaretti.