Antronesca Trail 2026, torna la corsa lungo la storica via

Torna anche nel 2026 l'appuntamento con l'Antronesca Trail, la manifestazione dedicata agli appassionati della corsa in montagna che domenica 21 giugno unirà Villadossola e Antrona Schieranco lungo uno dei percorsi più suggestivi del Verbano Cusio Ossola.

La gara prenderà il via alle ore 9 dalla Collina dello Sport di Villadossola e si concluderà ad Antrona Schieranco, seguendo per gran parte del tracciato la storica via Antronesca, antico collegamento tra il fondovalle ossolano e la Valle Antrona.

Il percorso misura 26 chilometri e presenta un dislivello positivo di 1.096 metri e un dislivello negativo di 450 metri, caratteristiche che rendono la prova impegnativa ma allo stesso tempo particolarmente apprezzata dagli specialisti del trail running.

L'edizione 2026 dell'Antronesca Trail riveste inoltre un'importanza significativa dal punto di vista agonistico. La competizione è infatti inserita nel calendario ufficiale come settima prova del Trofeo Eco Piemonte 2026 ed è valida per il Campionato provinciale individuale e di società, richiamando così atleti provenienti da tutto il territorio piemontese e dalle regioni limitrofe.