Doppietta al Meeting Regionale della Speranza perla Caddese

Si è concluso con ottimi riscontri cronometrici il 2° Meeting Regionale della Speranza, andato in scena sulla pista di Verbania. Tra i protagonisti assoluti della giornata spiccano senza dubbio i giovani atleti della Asd Caddese, capaci di dominare la propria serie e di firmare il proprio primato personale. La gara ha visto una splendida doppietta per il club: Luca Bartoli ha conquistato la prima posizione assoluta fermando il cronometro sul tempo di 2:38.63, seguito a ruota dal compagno di squadra Andrea Fontana, che ottiene il secondo posto con il tempo di 2:44.87. A completare la prestazione di squadra della Caddese si aggiunge anche l'ottima prova di Daniele Badini, che ha tagliato il traguardo con il tempo di 3:13.30. Per tutti e tre gli atleti i tempi registrati a Verbania rappresentano il nuovo record personale.