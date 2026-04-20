“Leggere le Montagne 2025”: a Verbania la premiazione dell’ottava edizione del concorso

Si terrà domani, martedì 21 aprile alle 12.30, presso Casa Ceretti a Verbania, la cerimonia di premiazione del concorso “Premio Info-Point Leggere le Montagne 2025”, giunto alla sua ottava edizione.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Ars.Uni.Vco in collaborazione con il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, l’Ufficio Scolastico IX – ambito territoriale del Verbano Cusio Ossola e il Parco della Fantasia Gianni Rodari, rappresenta un momento significativo per valorizzare il lavoro e la creatività degli studenti del territorio.

Durante la cerimonia verranno proclamati i vincitori del concorso, che coinvolge ogni anno gli istituti scolastici del Vco in un percorso dedicato alla promozione della letteratura di montagna e alla riflessione sui temi ambientali legati all’arco alpino.

La premiazione conclude un “Educational Tour”, una due giorni formativa che ha visto protagonisti gli studenti classificati ai primi dieci posti nelle diverse categorie (post e racconti). Il programma ha previsto tappe di approfondimento e attività sul territorio: dalla visita al Cnr Irsa per analizzare il ruolo dei laghi alpini come indicatori del cambiamento climatico, al Museo del Paesaggio con una passeggiata narrativa curata dal Cai sezione Verbano, fino al workshop creativo basato sul metodo Caviardage tra i Giardini Botanici di Villa Taranto e Casa Ceretti.