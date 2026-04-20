Kiwanis Club: una giornata tra laboratori per bambini e inclusione linguistica

Proseguono le attività del Kiwanis Club Domodossola rivolte all'infanzia. Martedì 21 aprile sono in programma due iniziative in una sola giornata. Al mattino, a Villadossola, Veronica Spataro — seconda classificata al Premio letterario internazionale "Fiabe senza confini – dalla Domus Oxilia al cuore dei bambini" con il racconto “Il Pidro” — terrà un laboratorio per i bambini della scuola dell'infanzia. Il premio, promosso dal Kiwanis Club Domodossola in gemellaggio con il Kiwanis Club Oberwallis, è stato assegnato a marzo nell'ambito del Marzo Kiwaniano e della Fiera del libro illustrato per l'infanzia al Collegio Mellerio Rosmini.

Nel pomeriggio, alle 16.45, la scuola primaria Milani di Domodossola ospita l'evento conclusivo "Da donna… a donna – Tutte le mamme del mondo", a chiusura del corso di italiano L2 rivolto a madri di origine extracomunitaria. Il progetto, sostenuto dal Kiwanis Club Domodossola, nasce da un'esigenza concreta: la barriera linguistica che queste donne affrontano nella vita quotidiana si ripercuote direttamente sui figli, in particolare nelle situazioni di urgenza: un colloquio scolastico, una visita medica, una comunicazione con i servizi del territorio. Il corso ha lavorato sull'acquisizione degli strumenti linguistici di base per ridurre questa distanza.

Le due iniziative di domani si affiancano al progetto "Invisibili", appena concluso nella stessa scuola in collaborazione con il dipartimento di fisica e astronomia "Augusto Righi" dell'Università di Bologna. Il progetto, finanziato dal Kiwanis Club Domodossola, ha coinvolto 130 alunni — otto classi della primaria e una sezione dell'infanzia — in un percorso dedicato alla fisica delle particelle. Neutrini, materia oscura, energia oscura: temi normalmente riservati alla ricerca avanzata che i fisici bolognesi hanno reso accessibili a bambini tra i cinque e i dieci anni. La dirigente scolastica Patrizia Taglianetti, nel riscontro inviato al club, ha confermato l'interesse a proseguire la collaborazione nel prossimo anno scolastico.

Il progetto si collega al seminario "Studiare l'universo invisibile" del 15 aprile, organizzato dal Kiwanis domese con il Kiwanis Esperia presso l'IIS Marconi Galletti Einaudi, dove le professoresse Laura Fabbri e Silvia Pascoli dell'Università di Bologna hanno incontrato gli studenti delle superiori. L'intera settimana segna un impegno del club su due fronti paralleli: l'alfabetizzazione scientifica fin dalla scuola dell'infanzia e il sostegno linguistico alle famiglie di origine straniera.