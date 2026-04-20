Just The Woman I Am: donati 6455 euro alla ricerca sul cancro

Domenica 12 aprile la comunità vigezzina - e non solo - ha risposto con entusiasmo all'iniziativa Just The Woman I Am, la camminata solidale a sostegno della ricerca universitaria sulla salute sul cancro. Just The Woman I Am è l'evento annuale organizzato da Cus Torino con il Politecnico e l'Università degli Studi di Torino che dal 2014, attraverso una corsa – camminata aperta a tutti, raccoglie fondi per la ricerca promuovendo la prevenzione, i corretti stili di vita, l'inclusione e la parità di genere. Da tre anni il comune di Druogno - in collaborazione con la Cooperativa Sfera - aderisce all'iniziativa attraverso un evento locale che si snoda lungo la ciclabile che collega Sasseglio a Coimo. Il risultato dell'edizione 2026 è stato più che soddisfacente: grazie alle quote di partecipazione, alle donazioni e al contributo della associazioni che hanno collaborato all'evento sono stati raccolti ben 6455 euro, destinati interamente alla ricerca. Un traguardo importante, con grande soddisfazione degli organizzatori, che testimonia la forza della collaborazione tra istituzioni, realtà locali e cittadini.