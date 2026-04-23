Il “Treno dei Bimbi” compie 60 anni: a Croveo l’ultimo raduno degli ex fanciulli

Inizierà venerdì 12 giugno la 60ª stagione del “Treno dei Bimbi” di Croveo, la suggestiva struttura estiva dei frati cappuccini situata in Valle Antigorio, che resterà attiva fino alla prima domenica di settembre.

Si tratta di un anniversario importante per un luogo unico nel suo genere: un villaggio composto da vecchie carrozze ferroviarie, nato nel 1966 grazie all’iniziativa di Padre Michelangelo, frate cappuccino, che trasformò un’idea semplice e visionaria in una colonia estiva per i ragazzi della “Casa del Fanciullo” di Domodossola. Decisivo, all’epoca, fu anche il sostegno dell’allora ministro dei Trasporti Oscar Luigi Scalfaro.

Per l’occasione, domenica 21 giugno si terrà un ultimo raduno simbolico degli ex “fanciulli” di Padre Michelangelo, un momento di incontro e ricordo fortemente voluto dai protagonisti di quell’esperienza. Un appuntamento carico di emozioni, pensato per ritrovarsi nei luoghi dell’infanzia e condividere memorie personali e collettive legate a un’esperienza che ha segnato profondamente il territorio.