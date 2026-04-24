Premosello approva la riorganizzazione dei servizi interni. Ma c'è il parere contrario della segretaria comunale

Prosegue la riorganizzazione del personale interno del Comune di Premosello Chiovenda decisa dalla giunta Fovanna. Nonostante il parere contrario della segretaria generale, la cui contrarietà è stata messa in delibera.

Il problema è sorto nei servizi demografici dove il Comune ossolano è rimasto senza personale: una dipendente è andata a lavorare a Domodossola e un’altra è in maternità. ‘’Dovevamo dunque sostituire la parte dei servizi demografici e anche chi seguiva la parte amministrativa – spiega il sindaco Elio Fovanna - . Ed abbiamo chiesto il via libera alla commissione del Dipartimento del Ministero degli Interni che autorizza le assunzioni agli enti locali che sono in predissesto come noi. Avevano l'esigenza di sostituire con una persona, sia la dipendente dei demografici ma anche la 'parte' amministrativa seguita dall'altra dipendente. Dando quindi alla nuova assunta una categoria ben definita''.

Nella delibera la giunta rimarca che ‘’contrariamente a quanto indicato nelle due relazioni del segretario generale non é intenzione dell’Amministrazione comunale attribuire all’istruttore direttivo la responsabilità del Servizio Demografico, bensì la responsabilità dell’intera Area Amministrativa’’. Secondo la giunta non ci sarebbero ‘’motivazioni giuridiche ….che minerebbero dal punto di vista procedurale la correttezza dell’atto che si intende adottare’’.

Ma l'atto contiene il parere negativo della segreteria generale Antonella Mollia, che nella nota allegata si dice spiaciuta del fatto che si sia parlato di una ‘’presunta ingerenza in atti che non rientrerebbero nelle sue prerogative’’.

‘’Al contrario – scrive la segretaria- i rilievi formulati dalla sottoscritta trovano un fondamento giuridico preciso e puntualmente circostanziato, essendo espressamente rimessi al Segretario comunale gli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale. La proposta concernente la definizione delle aree nelle quali articolare la macrostruttura dell’ente costituisce uno degli atti più tipici e qualificanti di tale competenza’’

Per Mollia ’’risulta evidente come il segretario comunale sia non solo legittimato, ma specificamente investito del potere-dovere di formulare proposte e valutazioni in ordine alla pianificazione organizzativa dell’ente e alla gestione del personale’’.

Divergenze che emergono anche nella riorganizzazione dei servizi interni che vede accorpare l’Area Segreteria – Affari Generali e l’Area Cultura, Sport, Tempo Libero e Istruzione, costituendo un’unica Area Amministrativa. E stabilendo che il funzionario amministrativo di prossima assunzione venga individuato quale responsabile dell’Area Amministrativa, con conferimento della relativa posizione di elevata qualificazione.