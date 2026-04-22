“Tra Italia e Svizzera, Pittura di confine”, inaugurata la doppia esposizione tra Briga e Naters

È stata inaugurata il 10 aprile, alla presenza di un pubblico numeroso e di rappresentanti istituzionali svizzeri, la doppia esposizione “Tra Italia e Svizzera – Pittura di confine”, ospitata tra il centro culturale Alter Werkhof e il World Nature Forum.

All’evento hanno preso parte, tra gli altri, il Consigliere di Stato del Vallese Franz Ruppen, il Consigliere comunale di Naters Felix Ruppen, il direttore del Forum Unesco di Naters Hans Leiggener, il direttore delle scuole Kilian Summermatter, Rolf Gruber di Gondo e Maurizio Cesprini, presidente della Fondazione Canova.

La mostra rappresenta la versione d’oltralpe del progetto espositivo dedicato al maestro Carlo Bossone, con un percorso che intreccia arte, territorio e paesaggio alpino, valorizzando il dialogo culturale tra Italia e Svizzera.

Nel corso dell’inaugurazione è stato presentato anche un filmato sulle tecniche pittoriche del maestro Bossone, realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Rosmini sotto la guida del professor Mirko Zullo, con sottotitoli in italiano e tedesco.

Particolarmente significativo l’intervento del direttore del World Nature Forum Hans Leiggener, che ha sottolineato la volontà della struttura di ospitare iniziative culturali di alto livello e forte impatto estetico, legate alla valorizzazione del paesaggio naturale.

Il Consigliere di Stato Franz Ruppen ha invece evidenziato l’importanza dei rapporti transfrontalieri tra Svizzera e Italia, richiamando progetti, gemellaggi e collaborazioni europee, e soffermandosi anche sui legami tra il territorio e il cosiddetto “sentiero Stokhalper”, più volte rappresentato nelle opere di Bossone.

Nei giorni successivi all’inaugurazione, il progetto ha coinvolto anche il mondo della scuola: il 15 aprile una delegazione del Liceo Rosmini di Domodossola ha visitato Briga e Naters in occasione di una giornata formativa dedicata alla storia dell’arte e all’apprendimento della lingua tedesca, coincisa con la Giornata mondiale dell’arte e con l’anniversario della nascita dell’Impressionismo.

Sabato 18 aprile, invece, il centro culturale Alter Werkhof ha ospitato un concerto della Jugendmusik Brig, diretta dal maestro Pawel Kulesza, che ha arricchito l’esperienza espositiva con un momento musicale molto apprezzato dal pubblico.

All’interno della mostra, gli artisti della scuola di Carlo Bossone stanno inoltre realizzando un’opera collettiva in stile impressionista dedicata a Blatten, piccolo centro alpino colpito lo scorso anno da una frana. Il dipinto, che sarà completato entro la chiusura dell’esposizione, verrà donato alla comunità locale e potrà essere destinato a iniziative benefiche per la ricostruzione.

La mostra resterà aperta a Briga dal mercoledì alla domenica, dalle 13.00 alle 17.00, mentre a Naters seguirà gli orari del World Nature Forum.