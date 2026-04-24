Da Vogogna un 'contributo' a capire il fenomeno del gioco d'azzardo

Anche il Comune di Vogogna sta collaborando con l'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cne) e con la Regione Piemonte per sviluppare Gasp Piemonte, lo studio che mira a comprendere meglio il fenomeno del gioco d'azzardo nella comunità e a raccogliere dati utili per sviluppare misure preventive più efficaci.

La partecipazione è volontaria e anonima e le informazioni fornite saranno di grande rilevanza per delineare un quadro regionale dettagliato sul gioco d'azzardo, identificando eventuali tendenze preoccupanti e migliorando la capacità di intervento delle autorità locali.

Il questionario sarà inviato a un campione selezionato di vogognesi e ogni risposta contribuirà in modo significativo alla comprensione del fenomeno e alla pianificazione di servizi di supporto adeguati, con l'obiettivo di proteggere la salute e il benessere della comunità.

I risultati saranno utilizzati esclusivamente per pianificare al meglio i servizi a supporto dei cittadini.