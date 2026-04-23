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Pallanzeno, quasi ultimata la nuova area sgambamento cani
Pallanzeno, quasi ultimata la nuova area sgambamento cani
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Ossola | 23 aprile 2026, 15:21

Pallanzeno, quasi ultimata la nuova area sgambamento cani

Il comune ha investito circa 15mila euro per la realizzazione di uno spazio in via Lisca dedicato al benessere degli animali

Pallanzeno, quasi ultimata la nuova area sgambamento cani

Sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione di un’area sgambamento cani nel comune di Pallanzeno, più precisamente in via Lisca. L’intervento, dal valore complessivo di circa 15.000 euro, procede secondo cronoprogramma, con conclusione prevista per l’inizio della stagione estiva. L’area sarà presto a disposizione dei cittadini come nuovo spazio dedicato al benessere degli animali e alla fruizione del territorio.

l.b.

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