Pallanzeno, quasi ultimata la nuova area sgambamento cani

Sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione di un’area sgambamento cani nel comune di Pallanzeno, più precisamente in via Lisca. L’intervento, dal valore complessivo di circa 15.000 euro, procede secondo cronoprogramma, con conclusione prevista per l’inizio della stagione estiva. L’area sarà presto a disposizione dei cittadini come nuovo spazio dedicato al benessere degli animali e alla fruizione del territorio.