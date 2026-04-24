Tennis, la Scuola di Domodossola chiude in casa con ottimi risultati FOTO

Ultima tappa del Fit Junior Program sui campi di casa per gli atleti della Scuola Tennis Domodossola. Presenti anche i circoli di Cannobio, Omegna, Ghiffa e Trobaso. Nel torneo super green maschile, successo per Marco Rolando che in finale ha piegato la resistenza del suo compagno Daniele Pinna mentre la corsa di Riccardo Falco si era fermata in semifinale.

Tra le ragazze, nella stessa categoria, semifinale per Stella Bondi. Nel green maschile Federico Spadone ha confermato il suo valore e nell'atto conclusivo ha avuto ragione di Elias Simeone: al femminile argento per Lucrezia Zoppetti. Orange Femminile con secondo posto per Vera Filippetti, mentre nel torneo Red piazza d'onore per Gilio Daverio: in semifinale erano stati sconfitti Nicolò Spadone e Stefano Guglielmazzi. Da evidenziare anche le prestazioni di Paolo Guenza, Ginevra Guglielmazzi, Andrea Piroia ed Elias Simeone. Per la squadra allenata da Luca Bondi, un torneo decisamente positivo