Le previsioni meteo per il fine settimana

Un campo di pressione mediamente alta e livellata interessa l'Europa centro-occidentale, determinando condizioni miti e soleggiate per tutto il fine settimana. Si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte: "Aumenterà gradualmente la possibilità che si sviluppino rovesci o temporali pomeridiani sulle Alpi: sabato questa possibilità sarà molto bassa, mentre domenica sarà un po' più probabile specie sulle Alpi cuneesi e, in misura inferiore, torinesi. Anche lunedì la tendenza vede la possibilità di qualche rovescio o temporale pomeridiano. Le temperature saranno sopra la media del periodo, con massime in pianura che si porteranno diffusamente sui 25 gradi, e fino a 27 gradi domenica; anche lo zero termico sarà elevato, oltre i 3300 m oggi e poi comunque oltre i 3000 m nei prossimi giorni".

SABATO 25 APRILE 2026

Nuvolosità: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con nubi cumuliformi in sviluppo sulle Alpi nel pomeriggio. Nelle ore attorno all'alba non si esclude la formazione di locali banchi di nebbia nelle zone a sud del Po. Precipitazioni: in genere assenti, anche se non è escluso qualche isolato e breve rovescio pomeridiano sulle Alpi, in particolare su Valsesia e Alpi Marittime o Liguri. Zero termico: in lieve calo sui 3100-3200 m. Venti: deboli da ovest o nord-ovest in quota sulle Alpi, a regime di brezza nelle valli. Moderati da sud sull'Appennino, con rinforzi che nel pomeriggio si estenderanno su Langhe, Astigiano e Alessandrino. Deboli variabili altrove.

DOMENICA 26 APRILE 2026

Nuvolosità: cielo sereno o con qualche velatura al mattino; dalle ore centrali sviluppo di nubi cumuliformi sulle Alpi. Precipitazioni: nel pomeriggio possibili temporali sparsi sulle Alpi cuneesi, più isolati su quelle torinesi. Per il resto assenti. Zero termico: senza variazioni importanti, sui 3100-3200 m circa. Venti: a regime di brezza nelle valli alpine; moderati da sud sull'Appennino, con rinforzi che nel pomeriggio si estenderanno anche su Langhe, Astigiano e pianura orientale. Deboli variabili altrove