Stelle al Merito del Lavoro: quattro nuovi Maestri dal Vco

La decorazione della “Stella al merito del Lavoro” è un’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica ogni anno a 1000 lavoratori dipendenti di tutta Italia, con almeno 50 anni di età e 25 anni ininterrotti di lavoro come dipendente. I decorati devono essersi particolarmente distinti per eccellenti meriti di perizia e laboriosità e di buona condotta morale; e/o avere migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione con invenzioni e innovazioni nel campo tecnico e produttivo; o aver contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro; o essersi prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell'attività professionale.

Le cerimonie di consegna delle “Stelle” si svolgono in tutti i capoluoghi di Regione il 1° maggio, Festa del Lavoro. Per il Piemonte la cerimonia sarà presso il Conservatorio G. Verdi di Torino. 40 Maestri, in rappresentanza di tutte le Regioni Italiane, saranno invece insigniti a Roma nel mese di ottobre, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e della Ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone. Per il Piemonte sono stati estratti un Maestro della Provincia di Asti e la Maestra Barbaglia Ernestina della Provincia del Novara.

79 sono quest’anno i neo insigniti del Piemonte. Per le provincie di Novara e del VCO sono stati nominati 15 nuove/i Maestre/i del Lavoro (11 per la Provincia di Novara e 4 per la provincia del VCO).

Bovo Antonio Stefano (44 anni di servizio – operaio in pensione – Nato a Premosello Chiovenda (VB) nel 1967 – Residente a Ornavasso (VB). Inizia l’attività lavorativa, come apprendista meccanico, nel giugno 1981 presso la Ditta Brusa Nicola, ora Brusa & Garboli s.r.l. di Verbania. Al termine del tirocinio triennale assume la qualifica di tornitore. Le sue capacità di apprendimento lo portano successivamente a diventare operatore fresatore e poi destinato al montaggio delle macchine di produzione Brusa. Dopo aver accumulato molta esperienza in tutti i settori, dal gennaio 1996 ricopre la posizione di Capo Officina. In pensione dal 1° gennaio 2026.



De Tomasi Maura (41 anni di servizio – Impiegata – Nata nel 1957 – residente a Domodossola (VB).

Inizia il suo percorso lavorativo nel settembre 1973, come addetta amministrativa in una ditta di spedizioni nazionali ed internazionali di Domodossola e rimane sino al maggio 1983. Dal febbraio 1990 al marzo 2001 entra a far parte della ditta Nuova Vega snc, di Domodossola (Attività di coltivazione e estrazione blocchi di Serizzo Antigorio in località Pontemaglio Crevoladossola) dove si occupa di molteplici mansioni amministrative. Da Febbraio 2002 a Dicembre 2023 passa alla Assograniti VCO di Domodossola (Associazione a tutela delle attività delle imprese del settore lapideo del VCO) con compiti amministrativi/contabili e segretariali a supporto del Presidente. Da gennaio 2024 prosegue il rapporto di lavoro con Assograniti VCO ma con contratto di collaborazione. Contratto di collaborazione come impiegata amministrativa dal gennaio 2025 anche con l’Armeria Fusari Srl di Domodossola.

Destro Maurizio (46 anni di servizio – operaio in pensione – Nato ad Alessandria nel 1962 – residente a Migiandone (Ornavasso). Inizia il suo percorso lavorativo nel settembre 1979 presso la Ditta Brusa Nicola, ora Brusa & Garboli s.r.l. di Verbania, come apprendista meccanico. Al termine del tirocinio triennale assume la qualifica di tornitore (lavorazione al tornio di pezzi complessi su tornio tradizione dove è richiesta molta manualità). Con l’evolversi dell’Azienda, viene acquistato il primo tornio a controllo numerico (CNC) e successivamente altre macchine CNC e, grazie alle sue capacità di programmazione ed attrezzaggio, acquisisce la mansione di Capo Reparto Torni a controllo numerico, mansione che ricopre sino al pensionamento avvenuto il 1° gennaio 2026.

Ricchetti Maria Cristina (40 anni di servizio – Quadro – nata a Premosello Chiovenda (VB) nel 1963 – residente a Omegna). Inizia il percorso lavorativo nel settembre 1986 come impiegata nel campo amministrazione del personale c/terzi presso uno Studio professionale di Omegna. Dopo altre esperienze lavorative, ottiene l’inquadramento di Quadro, status ormai rivestito da oltre 25 anni. Abilitata alla libera professione di Consulente del Lavoro da oltre 33 anni, ma, per scelta, non esercita avendo optato per il lavoro subordinato. Dall’aprile 2002 alle dipendenze di Studitalia S.r.l. di Milano (Società di servizi consulenziali alle imprese) è responsabile del settore per l’amministrazione del personale c/terzi – Payroll. Esperta in legislazione del lavoro, diritto tributario, interpretazione e applicazione delle norme di legge e di contratto, ampia esperienza nelle relazioni industriali e trattative sindacali. Ha creato dei percorsi di aggiornamento nella veste di relatore in materia di amministrazione del personale. Nel periodo Covid-19 significativa è stata l’attività a sostegno dei datori di lavoro clienti e di colleghi per fornire tutta la formazione necessaria in materia di procedure e normativa, in costante evoluzione, per la redazione delle domande di cassa integrazione guadagni.