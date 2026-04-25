In Piemonte tornano i “Cuori di biscotto” di Telethon: tre giorni per la ricerca sulle malattie rare

Dal 1° al 3 maggio anche in Piemonte torna la campagna solidale “Io per lei” di Fondazione Telethon, con la distribuzione dei “Cuori di biscotto”, iniziativa dedicata al sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e alla celebrazione delle cosiddette “mamme rare”.

In tutta la regione saranno attivi 58 punti di raccolta, inseriti in un circuito nazionale che coinvolge oltre 2.500 presìdi in tutta Italia. I biscotti saranno disponibili a fronte di una donazione minima di 15 euro e verranno distribuiti grazie all’impegno dei volontari di Telethon e UILDM, insieme ad AVIS, Anffas, UNPLI, Azione Cattolica Italiana e alle edicole aderenti al SI.NA.GI.

La campagna si inserisce nel progetto “Io per lei”, nato oltre trent’anni fa dall’appello di alcune mamme dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare e oggi diventato uno dei principali appuntamenti di raccolta fondi della Fondazione.

“Con la campagna di primavera rinnoviamo il nostro impegno accanto alle famiglie che convivono con una malattia genetica rara – sottolinea Ilaria Villa, direttrice generale di Fondazione Telethon – finanziando ricerca d’eccellenza per diagnosi più precoci, terapie efficaci e una migliore qualità della vita”.

Accanto alla distribuzione nelle piazze, è prevista anche una settimana di sensibilizzazione sulle reti Rai dal 27 aprile al 3 maggio, con il supporto di Rai per la Sostenibilità-ESG, per raccontare il lavoro dei ricercatori e l’importanza della ricerca.

I “Cuori di biscotto”, realizzati dalla storica pasticceria Grondona, sono proposti in tre varianti – con gocce di cioccolato, integrali e al cacao con gocce di cioccolato – e confezionati in eleganti scatole di latta colorate, pensate come simbolo dei diversi momenti della giornata: dall’aurora alla sera.

Ogni confezione contiene 18 biscotti suddivisi in tre vaschette sigillate e include un QR code che permette di accedere a contenuti speciali. Sul sito www.fondazionetelethon.it è possibile individuare il punto di raccolta più vicino o richiedere i biscotti tramite lo shop solidale.