Promozione, situazione difficile per il Piediumulera battuto in casa

Si complica la vita per il Piedimulera che domenica si giocherà molto nel derby in casa di una Ornavassese che pure deve fare punti per evitare guai. L’esito della penultima di Promozione non è positivo per le ossolane, anche perché la Juventus Domo perde (3-2) a Gattinara, contro una squadra che ha portato via 6 punti ai domesi.

A 90’ dalla fine i giochi sono ancora aperti per le tre formazioni di casa nostra.

Il pari (2-2) nel Canavese dà un po’ di fiato ai neri di Fusè, che deve tirarsi fuori dalle sabbia mobili del fondo nell’ultima di campionato, quando riceverà il Piedimulera. Che è caduto in casa (0-2) davanti ad un bel Quincitava impegnato a rinforzare la seconda posizione in classifica portandosi a 11 punti dall’Ivrea che resta fuori dai giochi play off.

La giornata vede la prima vittoria del Gravellona San Pietro sulla Virtus Vercelli (3-1). I tocensi si tolgono una soddisfazione ma fanno anche un favore alle ossolane invischiate sul fondo, battendo i vercellesi che retsano terz’ultimi.

Buon pari per la Union Novara che ferma la Dufour Varallo e conquista un punto prezioso per la lotta salvezza. Che si giocherà in casa della Virtus Vercelli.

L’Arona, ormai rassegnato a restare lontano dai play off, capitola in casa col Trino (1-3) e si appresta a diventare protagonista della lotta salvezza dovendo giocare domenica contro il Banchette Colleretto pur mal messo sul fondo.