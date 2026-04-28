Successo per la terza edizione della Mostra bovina della Valle Vigezzo FOTO

Si è tenuta domenica 26 aprile la terza edizione della Mostra bovina della razza Original Brown o Bruna Alpina, organizzata dall’associazione allevatori Valle Vigezzo e dall’Arap (associazione regionale allevatori Piemonte). La manifestazione ha avuto come evento principale l’esposizione per tutta la giornata di circa 40 capi provenienti da cinque aziende agricole.

L’esposizione è stata accompagnata da una serie di iniziative; tra le più apprezzate, il concorso per categorie. L’Azienda Barbieri Bruno ha ottenuto il trofeo di reginetta e di miglior mammella, oltre ad altri importanti piazzamenti nelle varie categorie delle vitelle, manzette e vacche. Anche le aziende La Fracia di Galeazzi, Sana Matteo e Tondina Paolo hanno ottenuto importanti riconoscimenti. A tutti gli espositori è stato offerto dall’Associazione Allevatori un campanaccio con fibbia.

L'esperto Anarb Alessandro Polattini della provincia di Bergamo, assistito dai tecnici Arap, ha messo in evidenza come siano stati raggiunti elevatissimi livelli di qualità, certamente superiori alla media di una fiera a carattere locale. Fra le numerose iniziative vi è stato un ricco mercato di prodotti attinenti il settore agricolo e prodotti gastronomici, fra i quali i formaggi prodotti dalle varie aziende di valle. Notevole è stato l’afflusso di visitatori che ha invaso tutte le aree della fiera, compreso la zona del ring del concorso fino alle premiazioni svoltesi nel pomeriggio.