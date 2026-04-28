Fiscalità del Terzo Settore, incontro online con Csvnet Piemonte e Agenzia delle Entrate

Un momento di aggiornamento e confronto sulle novità fiscali che riguardano il mondo associativo. Csvnet Piemonte, in collaborazione con la Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte, promuove l’incontro online “La fiscalità del Terzo Settore. I primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate”. L’appuntamento è in programma mercoledì 13 maggio, dalle 10 alle 13, ed è rivolto agli enti del Terzo Settore e ai professionisti che operano nel settore.

Al centro dell’incontro ci saranno le novità introdotte dal Titolo X del Codice del Terzo Settore, analizzate alla luce della Circolare n. 1/2026 dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, verranno approfonditi i temi legati alla fiscalità delle attività di interesse generale e delle raccolte fondi, l’inquadramento fiscale complessivo degli enti e i regimi forfettari previsti dalla normativa. Interverranno il presidente di Csvnet Piemonte Daniele Giaime e i funzionari della Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate Anna Demina, Marco Marino e Francesco Napolitano.

“Questo incontro si inserisce nel protocollo di collaborazione siglato con la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate – sottolinea Giaime – e nasce dalla volontà di promuovere una diffusione ampia e accessibile delle informazioni fiscali, sia sugli adempimenti richiesti sia sulle opportunità offerte dalla normativa”.