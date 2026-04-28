Primo Maggio, la manifestazione provinciale a Verbania

Si terrà a Verbania, quest’anno, la manifestazione provinciale per il Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, promossa come di consueto dalle organizzazioni sindacali del territorio. Nella giornata di venerdì, Cgil, Cisl e Uil saranno protagoniste del tradizionale corteo per le vie della città, per una giornata dal titolo “Lavoro dignitoso. Contrattazione nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”.

Il ritrovo è fissato per le 9.30 in piazzale Flaim a Intra, da dove partirà il corteo che giungerà in piazza Ranzoni. Qui gli interventi da parte di Gigi Bacchetta, segretario confederale Cgil Novara Vco, Michele Broggio, segretario confederale Uil Novara Vco, e Massimiliano Campana, segretario confederale Cisl Piemonte.