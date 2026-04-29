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Calcio | 29 aprile 2026, 14:50

Annata nera in Seconda Categoria per le ossolane

Retrocede la Pregliese, mentre Crevolese e Pro Vigezzo sono chiamate allo spareggio salvezza

Annata nera in Seconda Categoria per le ossolane

Una annata nera, da dimenticare, per le ossolane di Seconda Categoria. 

Tre della quattro formazioni ossolane hanno chiuso malamente il campionato. Fa eccezione il Fomarco don Bosco, che si piazza a metà classifica con 39 punti. Retrocede invece la Pregliese che di punti ne ha raccolti solo 8 in 26 turni, mentre lo spareggio per designare la seconda squadra che scenderà in Terza sarà tra Crevolese e Pro Vigezzo. La prima terz’ultima con 24 punti e la seconda penultima con 19.

Un’annata storta che vedrà diminuire le squadre ossolane in questa categoria. Un’annata deludente per Crevoladossola, cittadina che pur vantando due società è alle prese con un momento calcistico difficile.

Campionato, per la cronaca, vinto dal Bettole Grignasco con 60 punti.

re.ba.

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