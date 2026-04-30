Esami internazionali per le allieve della scuola Butterfly

Giornata importante per le allieve della scuola Butterfly di Villadossola, che lo scorso 20 aprile hanno sostenuto gli esami internazionali di danza classica e di carattere.
A valutarle è stata Nicole Adrawa-Sedlak, esaminatrice della prestigiosa Royal Academy of Dance di Londra, istituzione di riferimento a livello mondiale nel settore della formazione coreutica. Proprio presso la Royal Academy si è diplomata anche l’insegnante della scuola, Assunta Zavettieri.
Le prove hanno coinvolto allieve di diverse età, dalle più piccole di 7 anni fino alle più grandi, tutte impegnate a dimostrare tecnica, impegno e passione per la danza.
Per la scuola Butterfly si tratta di un momento significativo, che conferma il percorso formativo intrapreso e il legame con una delle realtà più autorevoli nel panorama internazionale della danza. Congratulazioni a tutte le allieve per il traguardo raggiunto.