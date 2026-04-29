Villadossola, torna il Trofeo Collina dello Sport: attesi centinaia di giovani atleti

Importante appuntamento sabato 2 maggio a Villadossola, nello scenario della Collina dello Sport, con la quarta edizione del Trofeo Collina dello Sport, gara di corsa in montagna giovanile che richiama ogni anno atleti da tutto il Piemonte e non solo.

La manifestazione è organizzata dall’Asd Gs Genzianella, storica società del territorio, sotto l’egida del Comitato Regionale Piemontese e del Comitato Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola della Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal).

Il Trofeo avrà un valore particolarmente rilevante nel calendario regionale: sarà infatti valido come Campionato Piemontese individuale giovanile per le categorie Allievi, Cadetti e Ragazzi, sia maschili sia femminili. Inoltre rappresenterà la prima prova del campionato di società giovanile, della Coppa Eco Giò e del campionato provinciale.

Sono attesi a Villadossola centinaia di giovani atleti, in linea con le precedenti edizioni che avevano superato quota 200 partecipanti. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 29 aprile.

Le gare prenderanno il via alle ore 15.00 e coinvolgeranno tutte le categorie giovanili. I più piccoli degli Esordienti 2021/2022 affronteranno un tracciato di circa 400 metri, mentre gli Esordienti delle annate 2019/2020 e 2017/2018 correranno su un percorso di circa 600 metri. Per la categoria 2015/2016 la distanza sarà di circa 800 metri.

Con l’aumentare dell’età crescono anche le distanze: i Ragazzi e le Ragazze 2013/2014 si confronteranno su 1.500 metri, le Cadette 2011/2012 su 2.900 metri e i Cadetti su 3.800 metri. Percorso identico di 2.900 metri anche per le Allieve 2009/2010, mentre gli Allievi affronteranno il tracciato più lungo, pari a 4.800 metri.

Per le categorie Esordienti è previsto un premio uguale per tutti i partecipanti, mentre per le categorie superiori saranno premiati i primi otto classificati, sia in campo maschile sia femminile.