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Villadossola | 29 aprile 2026, 15:10

San Giuseppe Lavoratore: festa al Villaggio operaio

Il 1° maggio in programma Messa, processione, stand gastronomici e spettacoli per tutte le età: in serata il concerto degli Estroverse

San Giuseppe Lavoratore: festa al Villaggio operaio

La parrocchia di San Giuseppe Lavoratore di Villadossola in collaborazione con il Comune, il Comitato di Quartiere Villa Nord e la Pro Loco di Villadossola organizzano la festa patronale di San Giuseppe Lavoratore il 1° maggio al Villaggio operaioa .Alle 10.30 ci sarà la celebrazione della Messa e a seguire la processione con il Santo Patrono.

Alle 12 inizierà la distribuzione di costine, polli, salamini e patatine fritte. Alle 14.30 è previsto un pomeriggio allietato dai Fisarmonicisti Ossolani. La serata prosegue con la distribuzione di panini, salamelle, piadine, patatine e stuzzichini. Alle 21.30 si terrà il concerto degli Estroverse. Durante il pomeriggio intrattenimento per i bambini con Pompieropoli. A fine manifestazione ci sarà l'estrazione della sottoscrizione a premi.

Mary Borri

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