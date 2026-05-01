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Domodossola | 01 maggio 2026, 15:31

Futuro Nazionale: gazebo informativo a Domodossola il 2 maggio

Appuntamento in centro città, tra Via Garibaldi e Via Galletti, dalle 9 alle 12

Futuro Nazionale: gazebo informativo a Domodossola il 2 maggio

Nella mattinata di domani, 2 maggio, sarà allestito un gazebo informativo a Domodossola, all’incrocio tra Via Garibaldi e Via Galletti. L’iniziativa si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e offrirà un’occasione di incontro con i cittadini, con la possibilità di ricevere informazioni e chiarimenti. L’appuntamento è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire e confrontarsi direttamente sul territorio.

Redazione

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