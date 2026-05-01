Futuro Nazionale: gazebo informativo a Domodossola il 2 maggio

Nella mattinata di domani, 2 maggio, sarà allestito un gazebo informativo a Domodossola, all’incrocio tra Via Garibaldi e Via Galletti. L’iniziativa si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e offrirà un’occasione di incontro con i cittadini, con la possibilità di ricevere informazioni e chiarimenti. L’appuntamento è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire e confrontarsi direttamente sul territorio.