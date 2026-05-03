Villadossola, il Trofeo Collina dello Sport fa il pieno: 330 atleti e numeri da primato

Una giornata di sport, entusiasmo e numeri da primato: la 4ª edizione del Trofeo Collina dello Sport si chiude a Villadossola con un bilancio più che positivo. A fare da cornice, ancora una volta, l’impianto della Collina dello Sport, dove ben 330 atleti si sono dati appuntamento per una manifestazione che continua a crescere anno dopo anno.

L’evento, organizzato dal team Genzianella sotto l’egida della Fidal piemontese e provinciale Vco, aveva un peso importante anche dal punto di vista agonistico: valeva infatti come Campionato Piemontese Individuale Giovanile per Allievi, Cadetti e Ragazzi, oltre che come prima prova di diversi circuiti, dal Cds giovanile al Trofeo Eco Giò fino al Campionato Provinciale.

Ad aprire la giornata sono stati i più piccoli, gli Esordienti dagli 8 ai 10 anni, impegnati su distanze tra i 600 e gli 800 metri. Per loro nessuna classifica ma tanta voglia di correre e divertirsi, con premi uguali per tutti.

Poi spazio alle gare più competitive. Tra le Ragazze, sui 1500 metri, è stata Sofia Felici a imporsi con il tempo di 6’27”, davanti a Serena Pecchio e Viola Plavan. Nella prova maschile, sempre sui 1500 metri, successo per Sebastiano Riba in 6’02”, con Leonardo Mattio e Federico Mina a completare il podio.

Tra le Cadette, sui 2900 metri, vittoria netta per Virginia Galletto, che ha chiuso in 12’36” staccando nettamente le inseguitrici Lisa e Stella Aimo Boot. Nei Cadetti, impegnati sui 3800 metri, primo posto per Martino Giolitti in 15’50”, seguito da Andrea Demarchi e Mirko Gatti.

Gara combattuta anche tra le Allieve, sempre sui 3800 metri: Anita Pelissero ha avuto la meglio in 18’05”, precedendo Giulia Giorda e Lara Lovisi. Infine gli Allievi, su un tracciato di 4800 metri, hanno visto il successo di Pietro Carlo Milano in 19’07”, davanti a Paolo Grazino e Pietro Strazzacapa.

A livello di società, grande partecipazione per l’Asd Gravellona Vco tra gli Esordienti, mentre la classifica generale ha premiato l’Atletica Saluzzo, capace di conquistare il punteggio più alto davanti a GS Pomaretto ’80 e Podistica Valle Varaita.