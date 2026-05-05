“Vco in Corsa”, oltre 60 gare per una stagione ricca di appuntamenti tra maggio e giugno

Entra nel vivo la stagione di “Vco in Corsa”, il circuito podistico che anche quest’anno propone un calendario particolarmente ricco e diffuso su tutto il territorio provinciale, con oltre sessanta gare in programma tra primavera ed estate.

Dopo il primo appuntamento del 12 aprile con il Beura Vertical, la stagione prosegue con una serie di eventi che animeranno i mesi di maggio e giugno, coinvolgendo atleti, appassionati e famiglie in diverse località del Verbano Cusio Ossola.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è la 22ª edizione del Giro delle Contrade, in programma giovedì 7 maggio a Verbania, inserito nei festeggiamenti patronali di San Vittore e da sempre capace di richiamare un ampio numero di partecipanti. Il giorno successivo, a Crevoladossola, spazio invece a “Coloriamo lo Sport”, manifestazione dal carattere ludico e inclusivo organizzata dalla sezione verbanese del Csi, che unisce attività sportiva e socialità.

Il 23 maggio sarà la volta della Domo Bianca Vertical Race, giunta alla sesta edizione, che lo scorso anno ha visto la partecipazione di oltre duecento atleti nel comprensorio di Domobianca 365, con le vittorie di Daniel Tedi e Maud Matisse. Il calendario prosegue poi a giugno con ulteriori appuntamenti, tra cui la terza Eco Rivers Mall a Gravellona Toce, in programma il 16, e la manifestazione “Sorso di corsa” del 26 giugno, evento che unisce sport, inclusione e finalità benefiche.