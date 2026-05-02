Tennis Tavolo Ossola 2000, stagione positiva: salvezza, podi e giovani in crescita FOTO

“Una stagione molto buona, siamo davvero soddisfatti”. È positivo il bilancio tracciato da Marco Calella, anima del Tennis Tavolo Ossola 2000, al termine di un’annata che ha visto le squadre ossolane impegnate su più fronti.

In Serie C1 l’obiettivo salvezza è stato centrato alla penultima giornata, nonostante un campionato di alto livello e qualche difficoltà di formazione. Un risultato che premia il lavoro di Amin Kalem, Luca Rigotti, Emanuele Visconti e Mattia Delai, con la prospettiva di fare ancora meglio nella prossima stagione.

Ottime notizie anche dal settore femminile: la squadra impegnata in Serie B nazionale ha chiuso al terzo posto, sfiorando i play-off. Un risultato importante per il gruppo composto da Erika Antonietti, Andrea Postodor, Elena Barberis, Silvia Calella ed Emanuela Enascut, con l’obiettivo dichiarato di puntare alla A2 nel prossimo campionato.

Nei tornei regionali, invece, la C2 ha dovuto fare i conti con una retrocessione, mentre la D1 ha chiuso con un buon quinto posto. In D2 spicca la promozione del team giovane formato da Federico Mocellini, Martin Cresci e Lorenzo Zaretti, mentre l’altra formazione ha terminato quarta retrocedendo. In D3, infine, sono arrivati un quarto e un quinto posto.

Buoni riscontri anche a livello individuale: Antonietti ha partecipato ai campionati italiani di Terni, mentre Mocellini è impegnato nei tricolori giovanili. Zaretti si è distinto nel circuito regionale under 15 e under 17, entrando tra i primi otto, mentre Elio Ceciliato ha confermato la sua leadership tra i master, conquistando due titoli nel doppio.

La stagione si chiude quindi con indicazioni incoraggianti e basi solide per guardare con fiducia al futuro.