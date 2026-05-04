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Sport | 04 maggio 2026, 14:38

Ciclismo, buoni piazzamenti per Tommaso Milani e Nikolas Pioletti FOTO

I due atleti del Pedale Ossolano erano impegnati a Costigliole Saluzzo e a Ovada

Buoni piazzamenti per Tommaso Milani e Nikolas Pioletti, del Pedale Ossolani, nelle gare in programma nel fine settimana scorso.

Al Memorial Mario Bianco, svoltosi il primo maggio a Costigliole Saluzzo, l’esordiente (secondo anno) Tommaso Milani è giunto decimo nella volata vinta da  Andrea Racca dell’Ardens Cycling Team alla media di 40,154 km/h. Domenica 3 maggio, Milani si è piazzato invece nono nel  Trofeo Città di Ovada.

Sempre al Memorial Mario Bianco del primo maggio, nono posto per Nikolas Pioletti esordiente primo anno, nella gara conclusasi con la volata aggiudicatasi da Federico Arcudi (Ardens Cycling Team) .

Deciso posto, domenica 3 maggio, per Pioletti che era impegnato nel II Trofeo Città di Ovada che è stato vinto in volata da Edoardo Pedrazzi del Pedale Castellettese alla media di 37,415 km/h.

re.ba.

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