Trofeo Pupi, FIR Villadossola in campo per la solidarietà: presenza confermata anche quest’anno

Anche quest’anno la FIR Villadossola ha preso parte al Trofeo Pupi, torneo di calcio a 7 over 35 giunto alla dodicesima edizione, confermando una presenza ormai costante all’insegna dello sport e della solidarietà insieme a una delegazione di calciatori tra Verbano Cusio Ossola e Canton Ticino.

La squadra guidata da Danilo Hartmann non è riuscita a replicare i successi delle passate stagioni: dopo un buon girone chiuso al secondo posto, non è rientrata tra le migliori seconde ed è stata eliminata dalla competizione.

Al di là del risultato sportivo, resta però centrale lo spirito con cui la formazione ossolana partecipa ogni anno al torneo, legato allo scopo benefico dell’iniziativa. Un impegno che negli anni ha accompagnato anche importanti soddisfazioni sul campo, con due vittorie e diverse finali disputate.

“Al di là del risultato, è sempre bello contribuire e partecipare, oltre a condividere questa passione”, ha sottolineato lo stesso Hartmann, ribadendo il valore umano e solidale dell’esperienza.

Per la FIR Villadossola l’appuntamento è già fissato alla prossima edizione, con la volontà di continuare a esserci, prima di tutto per la causa benefica che anima il torneo.