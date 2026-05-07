Il coro Ana di Domodossola in scena in Liguria

Il coro Ana di Domodossola si prepara ad un'importante esibizione. Nell'ambito dell'Adunata Nazionale degli Alpini che si terrà a Genova dall’8 al 10 maggio, la formazione terrà un concerto oggi, 8 maggio. alle 17.00 all’oratorio di Sant'Anna a Noli, in provincia di Savona. L'Adunata di Genova infatti, prevede un ricco calendario di concerti nel centro città e anche nei dintorni e nella provincia di Savona.

“Il Coro Ana sezione di Domodossola – spiega Valter Iossi, componente del consiglio direttivo - proporrà 12 pezzi, metà concerto sarà dedicato ai canti popolari e metà ai canti degli alpini”. Il coro è nato 2009 con l'intento di arricchire la gloriosa Sezione Alpini della città. È composto attualmente da 26 elementi. Il coro si è già esibito in importanti rassegne: recentemente ha partecipato a un concorso di cori anche in Sardegna. I coristi sono diretti dal maestro Enzo Sartori e provano tutti i sabati, dalle 17.00 alle 19.00, presso la Casa dell'Alpino in via Spezia n° 9 a Domodossola.