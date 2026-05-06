“Cena sotto le stelle” per la Collegiata di Domodossola

Una cena sotto le stelle, tra le antiche mura medievali di Domodossola, per sostenere uno dei progetti di recupero più importanti degli ultimi anni: il restauro degli affreschi della Collegiata dei Santi Gervaso e Protaso. È l’iniziativa benefica in programma sabato 16 maggio alle 19.30 in via Canuto 14, promossa dal comitato spontaneo “Insieme per un Duomo” insieme a Oscella Felix e alla Pro Loco di Domodossola.

La “Cena sotto le stelle tra le antiche mura medievali”, prevede un contributo di 30 euro a persona. La prenotazione è consigliata (WhatsApp 379 3606918). Tutto il ricavato sarà devoluto a sostegno dei lavori di restauro della Collegiata.

Il menù della serata unisce sapori del territorio e note originali: sformato di ortiche e bruscitt con fonduta al Bettelmatt, perle del Novarese ai petali di rosa e Pernod, crostata alla confettura di albicocche e caffè moka.

L’iniziativa arriva a poche settimane dall’inaugurazione ufficiale degli affreschi restaurati nella navata centrale della Collegiata, una serata che ha segnato simbolicamente “il ritorno della luce” grazie alla nuova illuminazione artistica e alla restituzione alla città di dipinti rimasti per anni offuscati da sporco e stratificazioni.

Il restauro, avviato nel 2021 con i primi interventi sulla facciata esterna, ha poi interessato progressivamente diverse parti dell’edificio. Tra le tappe già completate figurano il recupero dell’abside, il battistero e gli altari laterali di San Giuseppe e del Sacro Cuore. L’ultimo intervento, presentato al pubblico durante la serata inaugurale, ha riguardato le decorazioni della navata, con il recupero degli affreschi di Peretti e delle raffigurazioni dei santi patroni Gervaso e Protaso, tornate pienamente leggibili.

Il progetto però non è concluso. Il cronoprogramma prevede infatti il proseguimento dei lavori nelle cappelle laterali e altri lotti di intervento, tra cui la manutenzione straordinaria della copertura. L’obiettivo dichiarato resta quello di completare il restauro complessivo entro l’estate del 2027, ma il percorso richiede ancora risorse economiche importanti.

Proprio per questo la raccolta fondi continua ad essere una parte fondamentale dell’intero cantiere, attraverso iniziative aperte alla partecipazione della cittadinanza. La “Cena sotto le stelle” si inserisce in questo spirito: un momento conviviale che diventa anche gesto concreto di sostegno a un patrimonio artistico e religioso che appartiene a tutta Domodossola.