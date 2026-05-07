Freedom to Swim torna a Loano: il 27 giugno la seconda edizione dell’evento che rende il mare accessibile a tutti

Dopo il successo della prima edizione del 2025, torna alla Marina di Loano “Freedom to Swim”, l’iniziativa dedicata all’inclusione attraverso il nuoto in mare aperto, pensata in particolare per persone non vedenti e ipovedenti. L’appuntamento con la seconda edizione è fissato per sabato 27 giugno 2026, dalle 10 alle 13.00, nella cornice della Marina di Loano, in Lungomare Nazario Sauro 12.

L’evento, gratuito, è organizzato da Associazione Culturale Territori in collaborazione con Doria Nuoto Loano 2000, Marina di Loano e con il patrocinio del Comune di Loano. “Continua il nostro impegno nel sociale e prosegue la nostra proposta di opportunità inclusive, anche in mare, grazie a un servizio che nasce dall’esperienza maturata nel paratriathlon agonistico - dichiara Massimiliano Gattuso, presidente del Doria Nuoto Loano 2000 - Il Doria Nuoto Loano conferma la sua volontà di rendere lo sport accessibile a tutti, senza barriere”.

Cuore del progetto è proprio la volontà di aprire il mare a tutti: Freedom to Swim si rivolge infatti a persone cieche e ipovedenti, comprese quelle che non hanno dimestichezza con l’acqua.

L’iniziativa crea un contesto protetto e sereno, dove ogni partecipante si sente accompagnato e libero di avvicinarsi al mare secondo i propri tempi. A garantire ulteriore sicurezza durante lo svolgimento dell’evento sarà anche la presenza della Polizia di Stato, con moto d’acqua operative in mare, e della Capitaneria di Porto, che interverrà con propri mezzi a supporto dell’organizzazione.

A rendere possibile questa esperienza sarà il supporto di atleti qualificati della Federazione Italiana Nuoto (FIN), che affiancheranno i partecipanti in acqua con un sistema di accompagnamento fisico per garantire sicurezza, orientamento e un contatto costante. Un approccio che rende il nuoto uno strumento concreto di inclusione, autonomia e scoperta.

“Siamo orgogliosi di questa seconda edizione che consolida il nostro impegno per l’inclusione sociale attraverso lo sport,” commenta Enrico Anghilante, presidente dell’Associazione organizzatrice - “Freedom to Swim non è solo nuoto: è un ponte verso l’autonomia e la condivisione, un modo per dire che il mare appartiene a tutti, senza eccezioni.”

Per maggiori informazioni e per partecipare scrivere a segreteria@associazioneterritori.it o chiamare il seguente numero: 393 3357788