A Verigo torna la festa campestre di San Gregorio

Trontano è il paese che ospita la prima e l'ultima delle feste campestri dell'anno in Ossola: quella primaverile di San Gregorio a maggio a Verigo e la sagra del fungo a settembre. Tutto è pronto per la festa campestre a Verigo in programma il 9, il 10 e l'11 maggio.

Sabato 9 alle 17 apertura della festa alle 22 concerto con la band Effetto Vasco che proporrà un tributo a Vasco Rossi e a seguire musica con Jacopo dj. Domenica 10 alle 9.30 messa solenne all'oratorio di San Gregorio. Alle 11.30 visita agli antichi mulini sul rio Graglia con la presenza del gruppo folk, la dimostrazione della lavorazione della lana e la distribuzione del caffè preparato nel pentolino come avveniva un tempo. Alle 12.30 pranzo tipico con polenta, spezzatino, grigliata e prodotti locali. Alle 16 musica con i Fisarmonicisti Ossolani nel corso del pomeriggio ci sarà il ricordo di Gippo, Giuseppe Conti un trontanese morto un anno fa nel mese di maggio. Gippo è stato molto attivo nel campo del volontario ed è stato inoltre un componente del gruppo di Fisarmonicisti Ossolani.

A seguire musica con Landi Landi e gli Arcangeli i quali terranno anche la veglia danzante a partire dalle ore 20.30. Lunedì 11 maggio alle 21 danze di chiusura con Lando Landi e gli Arcangeli. Ci sarà la possibilità di raggiungere Verigo con i treni locali della vigezzina. Funzionerà un posto di ristoro con prodotti locali nostrani, mutun a la sau, salumi e il tipico vino Prunent.